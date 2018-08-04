В Китае таксист целую минуту спал за рулём движущегося автомобиля - ВИДЕО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Водитель такси в китайском городе Шэньчжэнь около минуты спал за рулём, когда вёл машину.

Как сообщает Report, мужчина проснулся, лишь когда автомобиль свернул с курса и врезался в ограждение на дороге.

Инцидент произошёл, когда водитель уже заканчивал ночную смену. Мужчина был уволен из таксопарка. Скорее всего, водитель уснул за рулём из-за переутомления. К счастью, дороги утром были в основном свободны, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

О том, что водитель уснул, стало известно, когда менеджеры таксопарка пересматривали видео с камеры, установленной в машине, для проверки работы таксистов. Они были шокированы, увидев ролик. Поведение мужчины нарушило правила безопасного вождения. По всей вероятности, его внесут в чёрный список ассоциации таксистов города.