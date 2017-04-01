В Китае стометровый грузовой корабль врезался в мост - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Грузовой корабль длиной 98,8 метра и шириной 15,6 метра врезался в мост в провинции Гуандун на юге Китая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городском округе Чжухай. Корабль, который перевозил около одной тысячи тонн груза, врезался в мост Ляньси. В результате случившегося опора моста сдвинулась на 1,6 метра.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека