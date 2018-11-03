В Китае столкнулись 26 автомобилей, погибли 14 человек

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Четырнадцать человек погибли в результате ДТП с участием 26 автомобилей в китайской провинции Ланьчжоу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Пострадали 27 человек.

Инцидент произошел в субботу на скоростном шоссе Ланьчжоу — Хайкоу, в 200 метрах от пункта взимания платы.

Сообщается, что водитель грузовой машины потерял контроль над управлением, после чего произошло столкновение 26 автомобилей.

Местные сотрудники службы дорожного движения и спасатели направились на место происшествия.

Напомним, что в Колумбии не менее 19 детей пострадали в результате аварии школьного автобуса.