В Китае спасли шахтеров после 36 дней под завалами

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Двое выживших после аварии китайских шахтеров были спасены после того, как провели 36 дней под завалами. Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Еще два человека по-прежнему остаются под землей.

На кадрах, показанных китайским телевидением, видно, как мужчины появляются на поверхности, затем их увозят в больницу.

Шахта в провинции Шаньдун обвалилась 25 декабря. В момент обвала на шахте под землей находились 29 человек.

Два дня спустя глава компании Yurong, который принадлежит шахта, покончил с собой, прыгнув в ствол шахты.

Месяц назад спасатели обнаружили живыми нескольких горняков, оказавшихся под завалами после аварии. Они не смогли сразу их освободить, но установили с ними контакт и передали им необходимые продукты.

За последний год в Китае в результате аварий на шахтах погибли уже более 900 человек, отмечает Report.