В Китае спасли 23 человек, заблокированных в шахте после взрыва

Баку. 6июня. REPORT.AZ/ Служба спасения Китая в среду вызволила 23 человек, заблокированных под землей в результате взрыва на железном руднике в городском округе Бэньси (провинция Ляонин), который унес жизни 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента также пострадали девять человек.

Детонация взрывчатых веществ произошла на одном из автомобилей у входа в шахту. Еще два человека остаются заблокированными под землей, их судьба не установлена.

Причина взрыва не выяснена.