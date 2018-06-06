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    В Китае спасли 23 человек, заблокированных в шахте после взрыва

    В результате взрыва погибло 11 человек

    Баку. 6июня. REPORT.AZ/ Служба спасения Китая в среду вызволила 23 человек, заблокированных под землей в результате взрыва на железном руднике в городском округе Бэньси (провинция Ляонин), который унес жизни 11 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщило агентство Reuters.

    Ранее сообщалось, что в результате инцидента также пострадали девять человек.

    Детонация взрывчатых веществ произошла на одном из автомобилей у входа в шахту. Еще два человека остаются заблокированными под землей, их судьба не установлена.

    Причина взрыва не выяснена.

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