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В Китае создали компьютер, имитирующий работу мозга обезьяны

В Китае создали компьютер, имитирующий работу мозга обезьяны В Китае создали компьютер, имитирующий работу мозга обезьяны
Другие страны
2 августа 2025 г. 17:04
В Китае создали компьютер, имитирующий работу мозга обезьяны

Китайские ученые из Чжэцзянского университета представили нейроморфный компьютер нового поколения под названием Darwin Monkey, способный имитировать работу мозга макаки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

Согласно информации, система построена на базе 960 специализированных чипов Darwin 3, которые совместно обеспечивают работу более 2 млрд импульсных нейронов и 100 млрд синапсов - это рекорд среди аналогичных разработок.

Darwin Monkey способен выполнять сложные когнитивные функции, включая зрение, слух, речь и обучение. Устройство потребляет около 2000 Вт электроэнергии - на уровне мощных серверных систем.

Компьютер уже успешно прошел тесты на решение логических задач, генерацию текстового и мультимедийного контента, а также выполнение сложных математических вычислений. Однако главной особенностью системы является ее способность моделировать нейронную активность различных живых организмов - от нематод до рыбок данио, мышей и приматов.

Как отмечается, разработка может значительно расширить возможности исследований в области нейробиологии и внести вклад в развитие систем искусственного интеллекта нового поколения.

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