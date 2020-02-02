В Китае сообщили о вспышке птичьего гриппа

В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки коронавируса, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, заявил минсельхоз страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,инцидент произошел на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. На предприятии, где выращивали цыплят-бройлеров, было 7 850 домашних птиц, из них 4 500 заразились и погибли.

Местные власти приняли меры для предотвращения распространения заражения, было уничтожено более 17,8 тысяч домашних птиц. О случаях заражения человека пока не сообщается.