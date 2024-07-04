В Китае сообщили, что размер индустрии ИИ в стране превысил $70 млрд

Общий размер индустрии технологий, связанных с искусственным интеллектом в Китае, превышает 500 млрд юаней (около $70,4 млрд).

Общий размер индустрии технологий, связанных с искусственным интеллектом в Китае, превышает 500 млрд юаней (около $70,4 млрд).

Как передает Report, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

"В настоящее время масштабы индустрии искусственного интеллекта в Китае превышают 500 миллиардов юаней. По количеству крупных моделей - второе место в мире. Применение искусственного интеллекта в производстве, на транспорте, в образовании, медицине и других областях постоянно расширяется", - сказал премьер.

По его словам, на протяжении многих лет непрерывные разработки в области новых технологий искусственного интеллекта, постоянное появление новых бизнес-форматов и ускоренное распространение новых приложений стали важной движущей силой нового витка научно-технической революции и изменений в промышленности. В то же время, Ли Цян обратил внимание на то, что такое стремительное развитие соответствующих технологий привело к появлению целого ряда вопросов, связанных с законодательством, этикой и многих других, включая опасения относительно того, что искусственный интеллект может стать самой большой угрозой для человеческой цивилизации.

"Китай придает большое значение вопросам безопасного управления искусственным интеллектом, постепенно внедряет надежный этический кодекс и систему регулирования, проводит оценку влияния искусственного интеллекта и внедряет многоуровневое управление, что обеспечивает практический опыт Китая в глобальном управлении искусственным интеллектом", - заявил он, указав на готовность Китая к международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта в целях глобального развития.