​В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%

Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в настоящий момент в Китае составляет 2,5%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"В настоящее время не выявлены какие-то очевидные последствия после выздоровления, спустя какое-то время число выписанных вероятно очень сильно возрастет. Смертность среди пациентов с подтвержденным диагнозом на настоящий момент составляет 2,5%", - сказал Чжун Наньшань в интервью китайским СМИ.

Он подчеркнул, что на данный момент врачи используют все доступные меры, чтобы взять под контроль состояние больных, в особенности тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии.