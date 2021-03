Пять человек погибли, еще пять пострадали в результате подрыва смертника в Гуанчжоу на юге Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила местная полиция.

По данным полиции, взрыв произошел в 10 утра по местному времени (16:00 бакинское время), 59-летний подозреваемый занес взрывное устройство в здание, где проходило заседание местного сельского комитета.

Отмечается, что ранее у него изъяли земельный участок.