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В Китае сменили министра госбезопасности

В Китае сменили министра госбезопасности Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган) назначил новым министром государственной безопасности КНР Чэнь Исиня. Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ. 63-летний Чэнь Исинь более 30 лет работал на ра
Другие страны
30 октября 2022 г. 13:18
В Китае сменили министра госбезопасности

Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган) назначил новым министром государственной безопасности КНР Чэнь Исиня.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

63-летний Чэнь Исинь более 30 лет работал на разных государственных и партийных должностях в провинции Чжэцзян. С 2016 по 2018 год возглавлял партком города Ухань (провинция Хубэй). После он перешел на работу в центральные органы партии в Пекине, став начальником канцелярии политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), которая курирует спецслужбы и правоохранительную сферу.

В феврале 2020 года, на самом сложном этапе борьбы с COVID-19, Чэнь Исинь вместе с вице-премьером Госсовета КНР Сунь Чуньлань был временно направлен в провинцию Хубэй для координации действий центрального правительства и местных властей в работе по ликвидации последствий вспышки коронавирусной инфекции в Ухане.

Прежний министр госбезопасности КНР 62-летний Чэнь Вэньцин был освобожден от должности.

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