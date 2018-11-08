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    В Китае шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/  В результате взрыва на заводе химических удобрений в китайской провинции Хэбэй погибли шесть человек, еще семеро получили ранения, передает Синьхуа. 

    Взрыв произошел в среду в городе Синьлэ, где на предприятии взорвалась печь. Отмечается, что среди раненых двое в тяжелом состоянии. 

    После происшествия местные власти незамедлительно оказали помощь, пострадавших госпитализировали. Причина инцидента расследуется.

    В октябре четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе по переработке нефти на востоке Канады.

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