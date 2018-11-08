В Китае шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В результате взрыва на заводе химических удобрений в китайской провинции Хэбэй погибли шесть человек, еще семеро получили ранения, передает Синьхуа.

Взрыв произошел в среду в городе Синьлэ, где на предприятии взорвалась печь. Отмечается, что среди раненых двое в тяжелом состоянии.

После происшествия местные власти незамедлительно оказали помощь, пострадавших госпитализировали. Причина инцидента расследуется.

В октябре четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе по переработке нефти на востоке Канады.