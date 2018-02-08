В Китае шесть человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

Баку. 8 февраля.REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, еще 14 получили травмы разной тяжести в результате аварии с участием автобуса и грузовика в уезде Чанлин северо-восточной китайской провинции Гирин (Цзилинь).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в четверг днем.

Грузовик по пока не установленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии четыре человека погибли на месте, еще два скончались после прибытия в больницу. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь, медики оценивают их состояние как стабильное.