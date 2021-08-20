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В Китае семьям разрешили заводить третьего ребенка

В Китае семьям разрешили заводить третьего ребенка Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в пятницу проголосовал за принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешают семьям заводить третьего ребенка.
Другие страны
20 августа 2021 г. 08:55
В Китае семьям разрешили заводить третьего ребенка

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) проголосовал за принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешают семьям заводить третьего ребенка.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", решение о поправках одобрено в ходе тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа.

"Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проголосовал за принятие решения о внесении поправок в Закон о народонаселении и плановой рождаемости", - сообщает агентство.

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