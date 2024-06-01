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В Китае считают, что Индо-Тихоокеанская стратегия США не имеет будущего

В Китае считают, что Индо-Тихоокеанская стратегия США не имеет будущего Власти Китая считают, что Индо-Тихоокеанская стратегия США не имеет будущего.
Другие страны
1 июня 2024 г. 12:35
В Китае считают, что Индо-Тихоокеанская стратегия США не имеет будущего

Власти Китая считают, что Индо-Тихоокеанская стратегия США не имеет будущего.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн, выступая на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Цзяньфэн отметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США изобилует красочной риторикой и лозунгами о содействии региональному сотрудничеству, но на самом деле следует менталитету холодной войны и "игры с нулевой суммой".

"Настоящая цель состоит в том, чтобы одну за другой интегрировать "малые группы" в большой круг азиатско-тихоокеанской версии НАТО для сохранения гегемонии во главе с США", - заявил он.

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