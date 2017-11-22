В Китае результате перестрелки погибли три человека

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Как минимум три человека погибли, еще шесть получили ранения в результате конфликта с применением огнестрельного оружия в городе Чаочжоу (южная провинция Гуандун).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник информационный портал Sina.

Инцидент произошел в ночь на среду, к настоящему моменту место перестрелки оцеплено. Полиция проводит операцию по задержанию подозреваемых, пострадавшие отправлены в близлежащую больницу. Ведется следствие.