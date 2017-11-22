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    В Китае результате перестрелки погибли три человека

    Еще шесть человек получили ранения

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Как минимум три человека погибли, еще шесть получили ранения в результате конфликта с применением огнестрельного оружия в городе Чаочжоу (южная провинция Гуандун).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник информационный портал Sina.

    Инцидент произошел в ночь на среду, к настоящему моменту место перестрелки оцеплено. Полиция проводит операцию по задержанию подозреваемых, пострадавшие отправлены в близлежащую больницу. Ведется следствие.

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