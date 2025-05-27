В Китае разработали новый ЗРПК для борьбы с дронами

В Китае разработали новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), который предназначен для борьбы с дронами.

В Китае разработали новый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), который предназначен для борьбы с дронами.

Об этом Report передает со ссылкой на издание Defence Blog.

Комплекс SWS3 можно устанавливать на бронированные автомобили с колесной формулой 6×6 и 4×4.

В арсенал китайского ЗРПК входят две 35-мм автоматические пушки и ракеты класса "земля-воздух". Помимо дронов, SWS3 может поражать крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и другие низколетящие цели.

Китайский ЗРПК получил радиолокационную станцию и оптико-электронный комплекс для поиска целей. SWS3 может работать автономно и в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны.