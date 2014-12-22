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    В Китае разбился военный самолет, оба пилота погибли

    По сообщению очевидцев, самолет загорелся в воздухе

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Военный самолет разбился в китайской провинции Шэньси. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, по сообщению очевидцев, самолет загорелся в воздухе и упал в поле около 15:30 по местному времени (11:30 по бакинскому времени). На месте падения обломков произошло возгорание.

    Для тушения огня прибыли четыре пожарные машины.

    По свидетельству местного полицейского, на борту самолета находились два пилота, которые погибли в результате аварии.

    О причинах катастрофы и других подробностях происшествия не сообщается.

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