В Китае разбился военный самолет, оба пилота погибли

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Военный самолет разбился в китайской провинции Шэньси. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, по сообщению очевидцев, самолет загорелся в воздухе и упал в поле около 15:30 по местному времени (11:30 по бакинскому времени). На месте падения обломков произошло возгорание.

Для тушения огня прибыли четыре пожарные машины.

По свидетельству местного полицейского, на борту самолета находились два пилота, которые погибли в результате аварии.

О причинах катастрофы и других подробностях происшествия не сообщается.