В Китае растет число погибших в результате заражения коронавирусом

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило в среду китайское телевидение.

Случаи гибели от нового вируса зафиксированы в провинции Хубэй. Ранее сообщалось о гибели девяти человек - все в провинции Хубэй - в результате заражения вирусом. Также всего было зафиксировано заражение 444 человек - на четыре случая больше, чем сообщалось ранее.

Между тем, власти Гонконга сообщили, что внимательно следят за ситуацией с распространением нового типа коронавируса, город находится в уязвимом положении из-за большого потока людей, пересекающих границу.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее секретарь по вопросам здравоохранения Гонконга София Чэнь на пресс-конференции сообщила, что у туриста из Уханя выявлен новый тип коронавируса. Ведомство ждет результатов подтверждающих тестов, но она отметила, что "с высокой вероятностью" мужчина заражен новым вирусом.