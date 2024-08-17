В Китае расследуют причины пожара на списанном авианосце "Минск"

В городе Наньтун на реке Янцзы в восточной китайской провинции произошел пожар на списанном авианосце "Минск".
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Пожар произошел в пятницу днем во время демонтажа и переоборудования списанного авианосца и был потушен к 10:00 по местному времени (4:00 по Баку) 17 августа.
О жертвах не сообщалось.
В данный момент причины пожара устанавливаются.
Авианосец "Минск" строился в СССР. В 1993 году он был выведен из состава флота, позже был продан Китаю, где в 2006 году стал частью парка аттракционов в Шэньчжэне.
В Наньтун "Минск" был перемещен в 2016 году, где планируется создание тематического парка авианосцев.