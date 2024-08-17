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В Китае расследуют причины пожара на списанном авианосце "Минск"

В Китае расследуют причины пожара на списанном авианосце "Минск" В городе Наньтун на реке Янцзы в восточной китайской провинции произошел пожар на списанном авианосце "Минск".
Другие страны
17 августа 2024 г. 11:06
В Китае расследуют причины пожара на списанном авианосце Минск

В городе Наньтун на реке Янцзы в восточной китайской провинции произошел пожар на списанном авианосце "Минск".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Пожар произошел в пятницу днем ​​во время демонтажа и переоборудования списанного авианосца и был потушен к 10:00 по местному времени (4:00 по Баку) 17 августа.

О жертвах не сообщалось.

В данный момент причины пожара устанавливаются.

Авианосец "Минск" строился в СССР. В 1993 году он был выведен из состава флота, позже был продан Китаю, где в 2006 году стал частью парка аттракционов в Шэньчжэне.

В Наньтун "Минск" был перемещен в 2016 году, где планируется создание тематического парка авианосцев.

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Версия на английском языке China investigating cause of fire on retired aircraft carrier

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