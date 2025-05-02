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В Китае рассказали о готовности США к переговорам по торговым пошлинам

В Китае рассказали о готовности США к переговорам по торговым пошлинам Власти Китая изучают заявления США о готовности провести двусторонние переговоры.
Другие страны
2 мая 2025 г. 07:11
В Китае рассказали о готовности США к переговорам по торговым пошлинам

Власти Китая изучают заявления США о готовности провести двусторонние переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В ведомстве подчеркнули, что должностные лица США неоднократно выражали готовность провести переговоры с китайской стороной для обсуждения торговых пошлин.

В министерстве добавили, что Вашингтон направил Пекину через заинтересованных лиц послания с выражением готовности к переговорам, Китай изучает данную возможность.

23 апреля Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

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