В Китае ранили четырех преподавателей американского колледжа

Четыре преподавателя из Корнеллского колледжа (штат Айова) были ранены в результате нападения в парке в провинции Цзилинь.

Четыре преподавателя из Корнеллского колледжа (штат Айова) были ранены в результате нападения в парке в провинции Цзилинь.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Associated Press.

По его сведениям, они направились в КНР по программе сотрудничества между Корнеллским колледжем и университетом Бэйхуа. Во время прогулки в местном парке на них напал человек с ножом. Степень тяжести травм и мотивы нападавшего не называются.

Госдепартамент в курсе инцидента и следит за ситуацией, отмечает издание.

Член Палаты представителей Конгресса от штата Айова Эшли Хинсон написала в социальной сети, что ее "команда находится на связи с Корнеллским колледжем и сделает все возможное, чтобы в безопасности вернуть на родину этих жителей штата Айова".