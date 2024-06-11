В Китае ранили четырех преподавателей американского колледжа

Четыре преподавателя из Корнеллского колледжа (штат Айова) были ранены в результате нападения в парке в провинции Цзилинь.
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По его сведениям, они направились в КНР по программе сотрудничества между Корнеллским колледжем и университетом Бэйхуа. Во время прогулки в местном парке на них напал человек с ножом. Степень тяжести травм и мотивы нападавшего не называются.
Госдепартамент в курсе инцидента и следит за ситуацией, отмечает издание.
Член Палаты представителей Конгресса от штата Айова Эшли Хинсон написала в социальной сети, что ее "команда находится на связи с Корнеллским колледжем и сделает все возможное, чтобы в безопасности вернуть на родину этих жителей штата Айова".