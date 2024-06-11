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В Китае ранили четырех преподавателей американского колледжа

В Китае ранили четырех преподавателей американского колледжа Четыре преподавателя из Корнеллского колледжа (штат Айова) были ранены в результате нападения в парке в провинции Цзилинь.
Другие страны
11 июня 2024 г. 08:56
В Китае ранили четырех преподавателей американского колледжа

Четыре преподавателя из Корнеллского колледжа (штат Айова) были ранены в результате нападения в парке в провинции Цзилинь.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

По его сведениям, они направились в КНР по программе сотрудничества между Корнеллским колледжем и университетом Бэйхуа. Во время прогулки в местном парке на них напал человек с ножом. Степень тяжести травм и мотивы нападавшего не называются.

Госдепартамент в курсе инцидента и следит за ситуацией, отмечает издание.

Член Палаты представителей Конгресса от штата Айова Эшли Хинсон написала в социальной сети, что ее "команда находится на связи с Корнеллским колледжем и сделает все возможное, чтобы в безопасности вернуть на родину этих жителей штата Айова".

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Версия на английском языке Four US college professors injured in China knife attack
Версия на азербайджанском языке Çində Amerika kollecinin 4 müəllimi bıçaqlanıb

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