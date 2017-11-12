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    В Китае рабочий убил коллегу гидравлическим прессом - ВИДЕО

    Мужчина не успел вовремя отскочить в сторону

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Китае рабочий убил коллегу гидравлическим прессом.

    Как передает Report, на кадрах видеозаписи, размещенной в Сети, видно как оба мужчины укладывают в пресс заготовки.

    Затем один из них удаляется к пульту управления станком, а второй тем временем еще продолжает что-то поправлять.

    Мужчина не сразу заметил, что пресс опускается и не успел вовремя отскочить в сторону.

    Когда рабочий обнаружил свою ошибку, то было уже слишком поздно - его коллега не подавал признаков жизни.

    У следователей возникли некоторые сомнения относительно того, являлось ли произошедшее трагической случайность или было спланировано заранее.

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