В Китае рабочий убил коллегу гидравлическим прессом - ВИДЕО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Китае рабочий убил коллегу гидравлическим прессом.

Как передает Report, на кадрах видеозаписи, размещенной в Сети, видно как оба мужчины укладывают в пресс заготовки.

Затем один из них удаляется к пульту управления станком, а второй тем временем еще продолжает что-то поправлять.

Мужчина не сразу заметил, что пресс опускается и не успел вовремя отскочить в сторону.

Когда рабочий обнаружил свою ошибку, то было уже слишком поздно - его коллега не подавал признаков жизни.

У следователей возникли некоторые сомнения относительно того, являлось ли произошедшее трагической случайность или было спланировано заранее.