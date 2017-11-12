В Китае рабочий убил коллегу гидравлическим прессом - ВИДЕО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Китае рабочий убил коллегу гидравлическим прессом.
Как передает Report, на кадрах видеозаписи, размещенной в Сети, видно как оба мужчины укладывают в пресс заготовки.
Затем один из них удаляется к пульту управления станком, а второй тем временем еще продолжает что-то поправлять.
Мужчина не сразу заметил, что пресс опускается и не успел вовремя отскочить в сторону.
Когда рабочий обнаружил свою ошибку, то было уже слишком поздно - его коллега не подавал признаков жизни.
У следователей возникли некоторые сомнения относительно того, являлось ли произошедшее трагической случайность или было спланировано заранее.
News DepartmentАвтор новости
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