В Китае проводят антикоррупционное расследование в отношении ряда генералов

В отношении нескольких генералов ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в проводится антикоррупционное расследование.

В отношении нескольких генералов ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в проводится антикоррупционное расследование.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По их словам, проверяют, в частности, главу ракетных войск НОАК Ли Юйчао, а также его бывшего и нынешнего заместителей Чжан Чжэньчжуна и Лю Гуанбиня.

С чем связано расследование, неизвестно. Официально власти не подтверждали эту информацию. Сообщается, что трое уже задержаны. Расследование началось вскоре после того, как в марте покинул пост министр обороны Вэй Фэнхэ.