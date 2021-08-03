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В Китае проверят жителей Уханя на COVID-19 для предотвращения новой вспышки

В Китае проверят жителей Уханя на COVID-19 для предотвращения новой вспышки Китайские власти в связи с недавно выявленными местными случаями заражения ковидом и с целью предотвращения эпидемии организуют тестирование на коронавирус всех жителей Уханя, где более чем полтора года назад возник первый очаг пандемии.
Другие страны
3 августа 2021 г. 09:45
В Китае проверят жителей Уханя на COVID-19 для предотвращения новой вспышки

Китайские власти в связи с недавно выявленными местными случаями заражения ковидом и с целью предотвращения эпидемии организуют тестирование на коронавирус всех жителей Уханя, где более чем полтора года назад возник первый очаг пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао.

"Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро", - заявил он на пресс-конференции.

На фоне заметного ухудшения эпидемической ситуации в Китае в прилегающей к Уханю провинции Хубэй впервые за многие месяцы были выявлены лица, подхватившие инфекцию. В этом регионе насчитывается уже 14 подобных случаев (включая бессимптомных носителей), из них восемь - в Ухане.

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Версия на английском языке China to test Wuhan residents for COVID to prevent new outbreak

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