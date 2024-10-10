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В Китае проведут обследование населения на предмет демографических изменений

В Китае проведут обследование населения на предмет демографических изменений Власти Китая запланировали выборочное обследование населения, чтобы выявить текущие демографические изменения в обществе.
Другие страны
10 октября 2024 г. 07:46
В Китае проведут обследование населения на предмет демографических изменений

Власти Китая запланировали выборочное обследование населения, чтобы выявить текущие демографические изменения в обществе.

Как передает Report со ссылкой на государственное статистическое управление КНР, исследование пройдет с 10 октября по 30 ноября.

Правительство намерено изучить такие параметры, как возраст, этническая принадлежность, уровень образования, внутригосударственный миграционный статус, место проживания, занятость, семейное положение, наличие детей и другие показатели.

В последние годы в китайском обществе сформировался тренд на старение население и снижение рождаемости. Согласно официальному прогнозу, доля граждан в возрасте более 60 лет в Китае к 2035 году превысит 30%.

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