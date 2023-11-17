В Китае пройдет форум по обороне и безопасности ШОС

Китай с 20 по 29 ноября проведет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Китай с 20 по 29 ноября проведет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу Минобороны КНР.

"Министерство обороны Китая с 20 по 29 ноября 2023 года проведет Пятый Форум по обороне и безопасности Шанхайской организации сотрудничества, на него приглашены представители оборонных ведомств, экспертов и ученых из государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу", - сказано в заявлении ведомства.

Цель мероприятия - изучение и обсуждение путей углубления сотрудничества ШОС в области обороны и безопасности, а также внесение активного вклада в построение более тесного сообщества единой судьбы ШОС.