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    В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу на территории китайской провинции Юньнань на юго-востоке страны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

    По его информации, эпицентр землетрясения находился в 174 км к северо-востоку от города Цзинхун на юге провинции. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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