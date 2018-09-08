В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу на территории китайской провинции Юньнань на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр землетрясения находился в 174 км к северо-востоку от города Цзинхун на юге провинции. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.