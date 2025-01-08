В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в провинции Цинхай.

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в провинции Цинхай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 433 км к юго-западу от города Синин, где проживают 1,67 млн человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе, рядом с границей с Непалом. Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126 человек.