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В Китае произошло землетрясение, есть погибшие

В Китае произошло землетрясение, есть погибшие По меньшей мере два человека погибли и еще девять получили травмы в пятницу в результате серии подземных толчков в юго-западной китайской провинции Юньнань.
Другие страны
21 мая 2021 г. 20:48
В Китае произошло землетрясение, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли и еще девять получили травмы в пятницу в результате серии подземных толчков в юго-западной китайской провинции Юньнань.

Как передает Report, об этом сообщило сейсмологическое управление региона.

Данные о числе пострадавших уточняются.

Серия подземных толчков магнитудой от 5,6 до 6,4 балла была зафиксирована вечером на территории Янби-Ийского автономного уезда в Дали-Байском автономном округе, очаг залегал на глубине примерно 8 км. Население уезда составляет около 100 тыс. человек.

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