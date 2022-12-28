О нас

В Китае произошло ДТП с участием 200 автомобилей, один человек погиб

В Китае произошло ДТП с участием 200 автомобилей, один человек погиб Как минимум один человек погиб в среду в результате крупного ДТП с участием более 200 автомобилей на территории провинции Хэнань в центральной части КНР.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 12:12
В Китае произошло ДТП с участием 200 автомобилей, один человек погиб

Как минимум один человек погиб в среду в результате крупного ДТП с участием более 200 автомобилей на территории провинции Хэнань в центральной части КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло утром в районе города Чжэнчжоу из-за сильного тумана. В результате ДТП образовалась огромная пробка. На месте происшествия работают полиция, спасатели и представители местной администрации.

Ожидается, что движение по магистрали в ближайшее время будет восстановлено. Детали происшествия выясняются, ведется следствие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi