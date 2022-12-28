В Китае произошло ДТП с участием 200 автомобилей, один человек погиб

Как минимум один человек погиб в среду в результате крупного ДТП с участием более 200 автомобилей на территории провинции Хэнань в центральной части КНР.

Как минимум один человек погиб в среду в результате крупного ДТП с участием более 200 автомобилей на территории провинции Хэнань в центральной части КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло утром в районе города Чжэнчжоу из-за сильного тумана. В результате ДТП образовалась огромная пробка. На месте происшествия работают полиция, спасатели и представители местной администрации.

Ожидается, что движение по магистрали в ближайшее время будет восстановлено. Детали происшествия выясняются, ведется следствие.