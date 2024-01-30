О нас

В Китае произошли два землетрясения

В Китае произошли два землетрясения В Китае зафиксировали землетрясения магнитудой 5,7 и 3,9.
Другие страны
30 января 2024 г. 09:32
В Китае произошли два землетрясения

В Китае зафиксировали землетрясения магнитудой 5,7 и 3,9.

Как передает Report, об этом сообщает Китайский центр сейсмических сетей (CENC).

Сейсмособытие магнитудой 5,7 наблюдалось в 6:27 по местному времени в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, вблизи границы с Казахстаном. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к западу от китайского уезда Аксу и в 276 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 км.

В 9:44 по Пекину случилось повторное землетрясение уже меньшей силы - 3,9 балла. Оно произошло в уезде Акчи. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 2 quakes hit China
Версия на азербайджанском языке Çində silsilə zəlzələlər baş verib

Самое читаемое

В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
Названо число ВИЧ-инфицированных в Азербайджане
24 января 2024 г. 15:37
В Баку пропала помещенная в приют девушка
В Баку пропала помещенная в приют девушка
24 января 2024 г. 09:45
В Баку в ресторане произошел пожар
ФотоВ Баку в ресторане произошел пожар
23 января 2024 г. 10:40
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
24 января 2024 г. 12:20
На заводе министерства оборонной промышленности произошел взрыв, есть пострадавшие
На заводе министерства оборонной промышленности произошел взрыв, есть пострадавшие
23 января 2024 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi