В Китае произошли два землетрясения

В Китае зафиксировали землетрясения магнитудой 5,7 и 3,9.

В Китае зафиксировали землетрясения магнитудой 5,7 и 3,9.

Как передает Report, об этом сообщает Китайский центр сейсмических сетей (CENC).

Сейсмособытие магнитудой 5,7 наблюдалось в 6:27 по местному времени в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, вблизи границы с Казахстаном. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к западу от китайского уезда Аксу и в 276 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 км.

В 9:44 по Пекину случилось повторное землетрясение уже меньшей силы - 3,9 балла. Оно произошло в уезде Акчи. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.