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В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался.
Другие страны
23 июля 2021 г. 23:35
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга.

Случай с летальным исходом выявили в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. Симптомы она заметила 25 июня, 3 июля пациентку госпитализировали. На следующий день она умерла.

Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус передался от птицы. Жалобы появились 22 июня, 5 июля мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Третий случай зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей. Симптомы проявились 23 июня, 4 июля его госпитализировали, сейчас состояние пациента критическое.

Напомним, что ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных.

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