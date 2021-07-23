В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

На юго-западе Китая три человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался.
Случай с летальным исходом выявили в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. Симптомы она заметила 25 июня, 3 июля пациентку госпитализировали. На следующий день она умерла.
Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус передался от птицы. Жалобы появились 22 июня, 5 июля мужчину доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Третий случай зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей. Симптомы проявились 23 июня, 4 июля его госпитализировали, сейчас состояние пациента критическое.
Напомним, что ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных.