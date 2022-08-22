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В Китае продлено нормирование подачи электричества на предприятия из-за засухи

В Китае продлено нормирование подачи электричества на предприятия из-за засухи Власти провинции Сычуань продлили до 25 августа нормирование подачи электроэнергии на некоторые предприятия из-за сильной засухи
Другие страны
22 августа 2022 г. 14:00
В Китае продлено нормирование подачи электричества на предприятия из-за засухи

Власти провинции Сычуань продлили до 25 августа нормирование подачи электроэнергии на некоторые предприятия из-за сильной засухи, сообщает Report cо ссылкой на AP.

На прошлой неделе в этой провинции фабрики, производящие процессоры и чипы, солнечные панели, комплектующие для автомобилей и другие товары, были вынуждены закрыться или сократить производство, чтобы сэкономить электроэнергию для жилого сектора.

19 августа правительство Китая выпустило первое в 2022 году общенациональное предупреждение об угрозе засухи на фоне крупных природных пожаров, засухе и жаре.

По данным AP, власти Китая с помощью искусственного дождя намерены защитить от засухи урожай зерна, который составляет 75% от годового урожая.

Высокие температуры держатся на юге Китая с июля.

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Версия на английском языке China extends power rationing for factories in drought

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