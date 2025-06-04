В Китае призвали США не вмешиваться в отношения Пекина и Сеула

Китай никогда не вмешивался во внутренние дела других стран и призывает США не саботировать отношения Пекина и Сеула.

Китай никогда не вмешивался во внутренние дела других стран и призывает США не саботировать отношения Пекина и Сеула.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай всегда придерживался политики невмешательства во внутренние дела других стран, советует США изменить ход мыслей о Китае, основанный на их собственных действиях, и прекратить саботировать отношения между Пекином и Сеулом", - сказал он, комментируя заявления Белого дома о якобы вмешательстве Пекина в дела других стран, содержащиеся в поздравлении Ли Чжэ Мёну по случаю его избрания на пост президента Южной Кореи.

Церемония инаугурации нового президента Южной Кореи прошла в сокращенном форматеи Ли Чжэ Мён вступил в должность.