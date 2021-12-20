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В Китае привили от коронавируса 140 млн детей до 11 лет

В Китае привили от коронавируса 140 млн детей до 11 лет Китайские медики вакцинировали от коронавирусной инфекции свыше 140 млн детей возрастом от трех до 11 лет.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 12:32
В Китае привили от коронавируса 140 млн детей до 11 лет

Китайские медики вакцинировали от коронавирусной инфекции свыше 140 млн детей возрастом от трех до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный специалист программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин.

"По данным на 16 декабря, в КНР число вакцинированных детей возрастом от трех до 11 лет превысило 140 млн", - сказал он.

При вакцинации детей частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых, в основном это выражается в повышении температуры и боли в месте укола.

Несовершеннолетние в возрасте от трех до 11 лет могут сделать прививку только в том случае, если они полностью информированы, хотят и согласны пройти вакцинацию. Об этом должны быть информированы их опекуны.

В КНР начали прививать детей данной возрастной группы в октябре текущего года.

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