В Китае присвоившего $34 млн коррупционера приговорили к смертной казни

Суд в КНР приговорил бывшего замглавы партийной группы постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзянсу Лю Ханьдуна к высшей мере наказания за взяточничество.

Суд в КНР приговорил бывшего замглавы партийной группы постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзянсу Лю Ханьдуна к высшей мере наказания за взяточничество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая, он незаконно присвоил имущество общей стоимостью 245 млн юаней ($34 млн).

Приговор Лю Ханьдуну вынесен с отсрочкой исполнения на два года. Он пожизненно лишен политических прав, незаконно полученные им активы конфискованы в пользу государства. После истечения двухлетнего срока приговор будет заменен на пожизненное заключение, если за это время осужденный не совершит иные преступления.

С 1999 по 2023 год Лю Ханьдун занимал различные посты в восточной китайской провинции Цзянсу и ее административном центре Нанкине. За взятки он оказывал услуги третьим лицам в вопросах землевладения, ведения бизнеса, налогов и продвижения по службе. Действия экс-чиновника причинили "значительный ущерб интересам государства и народа", указал суд.