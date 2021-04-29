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В Китае принят закон о борьбе с расточительством в еде

В Китае принят закон о борьбе с расточительством в еде Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает"
Другие страны
29 апреля 2021 г. 11:46

Парламент Китая сегодня одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительным использованием продуктов.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".

После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", к которой уже подключились миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся фотографиями или видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что вся еда была съедена.

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