В Китае принят закон о борьбе с расточительством в еде

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает"

Парламент Китая сегодня одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительным использованием продуктов.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".

После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", к которой уже подключились миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся фотографиями или видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что вся еда была съедена.