В Китае приговорили к смертной казни экс-генерала министерства госбезопасности

Народный суд средней инстанции китайского города Чанчунь во вторник приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего члена парткома Министерства госбезопасности КНР, экс-генерал-майора Лю Яньпина.

Народный суд средней инстанции китайского города Чанчунь во вторник приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего члена парткома Министерства госбезопасности КНР, экс-генерал-майора Лю Яньпина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая, он признан виновным в получении взяток на общую сумму 234 млн юаней (около 34,5 млн долларов).

Суд установил, что с 2001 по 2022 год Лю Яньпин незаконно помогал третьим лицам в бизнесе и урегулировании различных дел. За этот период он получил взятки деньгами и ценными подарками на сумму 234 млн юаней.

Лю Яньпин лишен политических прав, все его имущество и доходы, полученные нечестным путем, будут конфискованы и переданы в государственную казну.

Он занимал различные должности в министерствах общественной безопасности, госбезопасности. За последние десять лет он исполнял обязанности заместителя министра общественной безопасности КНР, а также возглавлял комиссию по дисциплине Министерства госбезопасности страны.

Смертный приговор с двухлетней отсрочкой - одна из мер наказания в КНР для лиц, совершивших тяжкое преступление. После отсрочки приговор может быть заменен пожизненным заключением, если осужденный не совершит умышленного преступления в течение этих двух лет.