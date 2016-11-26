В Китае при землетрясении погиб один человек

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9, произошедшим в пятницу на северо-западе Китая, у границы с Таджикистаном и Киргизией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на властей Синьцзян-Уйгурского автономного округа.

По данным агентства, жертвой стал житель деревни в уезде Акто, чей дом был разрушен в результате удара стихии. В общей сложности от землетрясения пострадали шесть домов.

Подземные толчки были зафиксированы в 14.24 по времени UTC в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, очаг располагался в 25 километрах от границы с Таджикистаном и в 30 километрах от границы с Киргизией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.