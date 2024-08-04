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В Китае при сходе селевого потока погибли 4 человека, десятки пропали без вести

В Китае при сходе селевого потока погибли 4 человека, десятки пропали без вести В результате внезапного наводнения и схода селевого потока в уезде Кандин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань на юго-западе Китая 4 человека погибли, 23 пропали без вести.
Другие страны
4 августа 2024 г. 14:16
В Китае при сходе селевого потока погибли 4 человека, десятки пропали без вести

В результате внезапного наводнения и схода селевого потока в уезде Кандин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань на юго-западе Китая 4 человека погибли, 23 пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синхуа" со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в результате стихийных бедствий, начавшихся в субботу, обрушился мост, соединяющий два туннеля на скоростной автостраде, и получили повреждения дома в деревне Жиди.

Местные власти организовали полномасштабную спасательную операцию: на данный момент задействовано 1 448 спасателей, 939 жителей региона, затронутого непогодой, переселены в безопасные места, говорится в сообщении.

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Версия на английском языке 4 killed, 23 missing in southwest China flash flood, mudslide
Версия на азербайджанском языке Çində sel və torpaq sürüşməsi nəticəsində 4 nəfər ölüb, onlarla insan itkin düşüb

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