В Китае при сходе селевого потока погибли 4 человека, десятки пропали без вести

В результате внезапного наводнения и схода селевого потока в уезде Кандин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань на юго-западе Китая 4 человека погибли, 23 пропали без вести.

В результате внезапного наводнения и схода селевого потока в уезде Кандин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань на юго-западе Китая 4 человека погибли, 23 пропали без вести.

Как передает Report , об этом сообщает агентство "Синхуа" со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в результате стихийных бедствий, начавшихся в субботу, обрушился мост, соединяющий два туннеля на скоростной автостраде, и получили повреждения дома в деревне Жиди.

Местные власти организовали полномасштабную спасательную операцию: на данный момент задействовано 1 448 спасателей, 939 жителей региона, затронутого непогодой, переселены в безопасные места, говорится в сообщении.