О нас

В Китае при сходе оползня погибли пять человек

В Китае при сходе оползня погибли пять человек Оползень сошел на деревню в ночь на четверг в северо-западной китайской провинции Цинхай.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 08:46
В Китае при сходе оползня погибли пять человек

Оползень сошел на деревню в ночь на четверг в северо-западной китайской провинции Цинхай.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал "Пэнпай", по меньшей мере пять человек погибли.

Обрушение горной породы произошло в деревне Хунъяцунь в округе Хайдун ночью около 01:00 по местному времени (21:00 - бакинское время). Портал указывает, что всего из-под завалов были извлечены восемь человек, однако только трое из них смогли выжить. Еще по меньшей мере три человека числятся пропавшими без вести.

К поисково-спасательной операции и ликвидации последствий оползня привлечены около 800 сотрудников экстренных служб и военнослужащих, а также 80 единиц техники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Landslide kills 5 in China

Самое важное

Город Лачын, подвергшийся армянскому вандализму
ФотоГород Лачын, подвергшийся армянскому вандализму
1 сентября 2022 г. 09:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
31 августа 2022 г. 22:19
В Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном
ФотоВ Брюсселе прошла встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном
31 августа 2022 г. 18:58
За последние 15 дней в Лачыне обнаружено 1 318 противопехотных мин 
За последние 15 дней в Лачыне обнаружено 1 318 противопехотных мин 
31 августа 2022 г. 16:29
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57
Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили повестку встречи в Брюсселе
Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили повестку встречи в Брюсселе
30 августа 2022 г. 15:51
Азербайджан продемонстрирует новейшее оружие на выставке ADEX
ФотоАзербайджан продемонстрирует новейшее оружие на выставке ADEX
30 августа 2022 г. 12:47
Из 191 могилы неизвестных шехидов эксгумированы останки 184 человек
Из 191 могилы неизвестных шехидов эксгумированы останки 184 человек
30 августа 2022 г. 12:30
Президент Азербайджана поздравил турецкого лидера
Президент Азербайджана поздравил турецкого лидера
30 августа 2022 г. 10:06
Подготовлены предложения по обеспечению военнослужащих в соответствии с условиями службы
Подготовлены предложения по обеспечению военнослужащих в соответствии с условиями службы
29 августа 2022 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi