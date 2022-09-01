В Китае при сходе оползня погибли пять человек

Оползень сошел на деревню в ночь на четверг в северо-западной китайской провинции Цинхай.

Оползень сошел на деревню в ночь на четверг в северо-западной китайской провинции Цинхай.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал "Пэнпай" , по меньшей мере пять человек погибли.

Обрушение горной породы произошло в деревне Хунъяцунь в округе Хайдун ночью около 01:00 по местному времени (21:00 - бакинское время). Портал указывает, что всего из-под завалов были извлечены восемь человек, однако только трое из них смогли выжить. Еще по меньшей мере три человека числятся пропавшими без вести.

К поисково-спасательной операции и ликвидации последствий оползня привлечены около 800 сотрудников экстренных служб и военнослужащих, а также 80 единиц техники.