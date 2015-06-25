В Китае при пожаре в многоэтажном доме погибли 13 человек

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ До 13 человек возросло число жертв пожара, произошедшего сегодня ночью в 7-этажном жилом доме в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Центральный Китай). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, еще по меньшей мере пять человек с ожогами и отравлением угарным газом были госпитализированы.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите на первом этаже. Как сообщили в полиции, в подъезде жители хранили большое количество личных вещей, включая велосипеды и коляски, поэтому огонь быстро распространился по зданию.

К настоящему времени огонь потушен, пожарные продолжают разбирать завалы.