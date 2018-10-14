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    В Китае при пожаре погибло пять человек - ВИДЕО

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В ночь на 14 октября в жилом здании в городском округе Шаньтоу провинции Гуандун возник пожар, в котором погибло пятеро человек, а восемь получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает газета "Жэньминь жибао". 

    Известно, что на первом этаже здания находится клуб для игры в китайские шашки. Двери заведения были заперты — люди не смогли выбраться на улицу.

    Правоохранители проводят расследование инцидента. Предварительной версией пожара называют поджог, совершённый 54-летним мужчиной, его уже задержали.

    Ранее в результате пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек.

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