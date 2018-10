В Китае при пожаре погибло пять человек - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В ночь на 14 октября в жилом здании в городском округе Шаньтоу провинции Гуандун возник пожар, в котором погибло пятеро человек, а восемь получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

Известно, что на первом этаже здания находится клуб для игры в китайские шашки. Двери заведения были заперты — люди не смогли выбраться на улицу.

Правоохранители проводят расследование инцидента. Предварительной версией пожара называют поджог, совершённый 54-летним мужчиной, его уже задержали.

An arson attack on Saturday night has caused 5 deaths, 8 injuries at a residence building in Shantou, S China's Guangdong province, local authorities said. The case is under investigation. pic.twitter.com/qoBLtZqLHm