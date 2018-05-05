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    В Китае при падении минивэна в реку погибли восемь человек

    Спасатели продолжают поисковую операцию

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/  Восемь человек погибли, еще один пропал в результате падения минивэна в реку в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

    Инцидент произошел в городском округе Цанъу поздно вечером в четверг, когда минивэн, в котором находились 9 взрослых, по пока неизвестной причине перевернулся, вылетел с дороги и упал в реку.

    Спасатели продолжают поисковую операцию.

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