В Китае при падении минивэна в реку погибли восемь человек

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, еще один пропал в результате падения минивэна в реку в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

Инцидент произошел в городском округе Цанъу поздно вечером в четверг, когда минивэн, в котором находились 9 взрослых, по пока неизвестной причине перевернулся, вылетел с дороги и упал в реку.

Спасатели продолжают поисковую операцию.