В Китае при обрушении потолка в школе погибли девять человек

Обрушение потолка в спортивном корпусе на территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР привело к гибели девяти человек, еще двое находятся под завалами.

Обрушение потолка в спортивном корпусе на территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР привело к гибели девяти человек, еще двое находятся под завалами.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее телеканал проинформировал, что в воскресенье в 16:00 по пекинскому времени (12:00 - бакинское) в одном из общеобразовательных учреждений города обрушился потолок. В результате под завалами оказались не менее 10 человек.

Уточняется, еще двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти продолжают поисково-спасательную операцию.

Согласно предварительным данным следствия, крыша в здании спортивного корпуса оказалась поврежденной из-за нарушения правил проведения ремонтных работ. В дальнейшем дожди привели к ее обрушению.