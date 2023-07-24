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В Китае при обрушении потолка в школе погибли девять человек

В Китае при обрушении потолка в школе погибли девять человек Обрушение потолка в спортивном корпусе на территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР привело к гибели девяти человек, еще двое находятся под завалами.
Другие страны
24 июля 2023 г. 04:50
В Китае при обрушении потолка в школе погибли девять человек

Обрушение потолка в спортивном корпусе на территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР привело к гибели девяти человек, еще двое находятся под завалами.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее телеканал проинформировал, что в воскресенье в 16:00 по пекинскому времени (12:00 - бакинское) в одном из общеобразовательных учреждений города обрушился потолок. В результате под завалами оказались не менее 10 человек.

Уточняется, еще двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти продолжают поисково-спасательную операцию.

Согласно предварительным данным следствия, крыша в здании спортивного корпуса оказалась поврежденной из-за нарушения правил проведения ремонтных работ. В дальнейшем дожди привели к ее обрушению.

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