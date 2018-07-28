В Китае при обрушении кровли моста погибло восемь человек

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли при обрушении кровли крытого моста в провинции Чжэцзян.

Как сообщает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошёл вечером в пятницу. Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что ещё три человека получили ранения. Также под обломками находятся ещё граждане. В основном это пожилые люди, у которых не хватило сил самостоятельно выбраться из-под завалов.

Очевидцы рассказали, что в момент происшествия были плохие погодные условия — шёл дождь и был сильный ветер. Проводится расследование инцидента.