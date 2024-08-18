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В Китае при аварии на угольной шахте погибли три человека

В Китае при аварии на угольной шахте погибли три человека Как минимум три горняка погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате аварии на угольной шахте "Гоутоу" в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Другие страны
18 августа 2024 г. 09:34
В Китае при аварии на угольной шахте погибли три человека

Как минимум три горняка погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате аварии на угольной шахте "Гоутоу" в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщил отдел пропаганды уезда Вэйсинь.

Как уточняется в распространенном заявлении, ЧП произошло в воскресенье в 05:40 по пекинскому времени (01:40 по бакинскому времени) в поселке Саньтао, где на указанном объекте обрушилась горная порода. Это сопровождалось выделением газа.

Руководство шахты организовало поисково-спасательные работы. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Çində mədən qəzası baş verib, ölənlər var

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