В Китае при аварии на угольной шахте погибли три человека

Как минимум три горняка погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате аварии на угольной шахте "Гоутоу" в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Как минимум три горняка погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате аварии на угольной шахте "Гоутоу" в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Как передает Report , об этом сообщил отдел пропаганды уезда Вэйсинь.

Как уточняется в распространенном заявлении, ЧП произошло в воскресенье в 05:40 по пекинскому времени (01:40 по бакинскому времени) в поселке Саньтао, где на указанном объекте обрушилась горная порода. Это сопровождалось выделением газа.

Руководство шахты организовало поисково-спасательные работы. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.