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В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса

В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей,
Другие страны
8 августа 2020 г. 17:10
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса

В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об  пишет Global Times.

По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Изначально инфекцию обнаружили в провинции Цзянсу, позже вирусом заразились и жители провинции Аньхой.

Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Впервые SFTS выявили еще в 2011 году. Вирус передается как от клещей к человеку, так и от зараженного человека к другому человеку - через кровь или слизистую.

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Версия на английском языке China warns of new tick-borne virus

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