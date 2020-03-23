​В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавируса.

Как передает Report, об этом порталу China News сообщила член Пекинской экспертной группы по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань.

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу. Среди таких городов она назвала Пекин, Шанхай, Шеньчжень и Ханьчжоу.

"Это требует от нас продолжения активизации наших усилий и неустанной работы по предотвращению распространения эпидемии коронавируса в других городах", - сказала Ланьцзюань.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку распространившейся из Китая новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заболели порядка 292 тысяч человек, почти 13 тысяч умерли.